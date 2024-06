Audi Q6 e-tron | Rivoluzione nell’Infotainment con ChatGPT

trong>Audi

(Di sabato 29 giugno 2024)trong> ha deciso di fare un grande passo avanti nella tecnologia delle auto con l’integrazione dinei modelli dotati della piattaforma d’infotainment MIB 3. Questo significa che, entro la fine dell’anno, due milioni ditrong> prodotte dal 2021 potranno sfruttare un’assistenza vocale avanzata grazie a Microsoft Azure OpenAI Service. Non solo, i nuovi modelli come l’trong> Q6 e-, con architettura eletica E3 1.2, avranno accesso a una versione potenziata ditramite Cerence Chat Pro. Novità principali: Controllo vocale avanzato: Letrong> con MIB 3 dal model year 2021 permetteranno ai conducenti di utilizzare la voce per controllare le funzioni dell’auto come infotainment, navigazione e climatizzazione. Ora si potrà anche porre domande generali senza dover distogliere lo sguardo dalla strada, rendendo la guida più sicura.