Antisemitismo Liliana Segre shock | Mi cacceranno dal mio paese?

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 29 giugno 2024) La senatrice a vitaha espresso profonda preoccupazione in seguito alle recenti rivelazioni di sentimenti antisemiti e razzisti emerse in un’inchiesta di Fanpage. Le parole diriflettono una profonda amarezza di fronte a ciò che considera “derive” sempre presenti ma ora esplicitamente visibili nella società contemporanea.Leggi anche: Il tafazzismo di Giorgia in nome della coerenza «Io credo che queste derive che sono venute fuori in questa ultima settimana in modo eclatante ci siano sempre state. Nascoste, non esibite, ma ci sono sempre state. E credo che con questo governo si approfitti di questo potere grande della destra, che del resto è stata votata ed è andata al governo, non è che sia rivoluzionaria, e non ci si vergogni più di nulla.