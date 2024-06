Wta Bad Homburg 2024 Shnaider e Vekic in finale | out Navarro e Tomova

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Dianae Donnadisputeranno ladel Wta 250 di Bad, sull’erba tedesca. La giovane russa, classe 2004, ha sorpreso la statunitense Emmatramite il risultato di 7-5, 2-6, 6-3, incantando il pubblico del tennis internazionale con il suo gioco mancino propositivo e divertente in questa superficie. La giocatrice nata a Zigulevsk, seppur in difficoltà negli spostamenti laterali e molto stimolata dall’avversaria a stelle e strisce in questo senso, ha trovato una mole di traccianti rilevante sia al servizio che da fondocampo, tagliando il campo con straordinaria efficacia nel corso di tre set di cui due da incorniciare., invece, a suo agio sul verde, ha superato la bulgara Viktorijaper 6-0, 7-6(6): un parziale senza storia, con la croata collazionatrice seriale di vincenti e break, mentre l’altro particolarmente lottato, sebbene la ventottenne di Osijek non abbia avuto bisogno di annullare set point nel tie-break decisivo.