Real Madrid ufficiale | Joselu ceduto all’Al-Gharafa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ilha ufficializzato la cessione di. Il club spagnolo, in una nota sul proprio sito, comunica che “dopo aver esercito il diritto di riscatto dall’Espanyol“, ha trovato un accordo con il club qatariota per il suo trasferimento. Il 34enne, dopo le 49 presenze nell’ultima stagione con i blancos, 18 gol segnati e tre titoli vinti (Liga, Champions e Supercoppa spagnola) è pronto per una nuova esperienza. Ma prima i doverosi saluti. “Grazieper tutto ciò che mi hai fatto provare nella vita. Dentro e fuori. Grazie per quello che mi hai insegnato da bambino. Grazie per avermi dato tanti esempi di grandezza e umiltà allo stesso tempo. Grazie per aver mantenuto vivo il mio sogno e averlo resotà. Grazie Presidente, sei davvero grande.