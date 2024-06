Perché gli Usa sono stati costretti al patteggiamento con Assange

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 28 giugno 2024) GliUnitia patteggiare con Julian. A rivelarlo è il Washington Post, citando diverse fonti e un memorandum inviato lo scorso 4 aprile dall'Attorney per l'Europa del dipartimento della Giustizia, in cui avvertiva l'Amministrazione che la battaglia per riportare negliUniti il fondatore di Wikileaks, accusato di aver pubblicato, dal 2010, centinaia di migliaia di documenti militari e diplomatici secretati, avrebbe avuto esito negativo. I giudici britannici, aveva spiegato, avrebbero avuto «l'obbligo morale di chiudere il caso» per il «loro dovere all'imparzialità». Lo scorso aprile, la Gran Bretagna aveva chiesto agliUniti garanzie sulla libertà di parola, di cuiavrebbe a loro avviso dovuto godere come qualsiasi altro cittadino americano e fissato un ultimatum per la concessione di tale garanzia.