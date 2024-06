Milo Infante chiude Ore 14 con stoccata giusta! Nuova edizione confermata

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 28 giugno 2024) Ultima puntata stagione di Ore 14, il programma di grande successo del primo pomeriggio di Rai2.sta facendo parlare di sé per una «milata» memorabile durante la diretta di venerdì 28 giugno 2024, in cui ha mostrato con orgoglio i grafici degli ascolti tv della puntata precedente, che hanno segnato un record stagionale del 9.8%. Con una piccolaironica, ha ricordato i tempi in cui lo chiamavano "Rai2 per cento", prima di riconoscere il lavoro svolto nella sua trasmissione. Il giornalista non ha esitato a prendere la parola per celebrare il successo di Ore 14, dichiarando con un sorriso che "è una delle cose che di solito si fa alla fine". Ha poi confrontato gli ascolti delle 14:53 di ieri con quelli del 2020, evidenziando un notevole miglioramento che ha visto Rai2 superare il 10% di share.