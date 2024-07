I look di giugno | cos’hanno indossato le star?

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di venerdì 28 giugno 2024) Vezzose e originali, leamano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano conall’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese:le famose questo? Chic con le tonalità chiare Letizia PetrisBianco, beige, écru: le nuance chiare sono protagoniste neididelle. Il risultato è un mix di delicatezza e sensualità. Letizia Petris ha festeggiato il compleanno con un completo stretch di Oh Polly con micro reggiseno e gonna che fascia le forme. In vacanza a Portofino, Leonie Hanne ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del fidanzato: lui si è inginocchiano al tramonto, lei era già in total white pronta per il sì.