Cambiamento delle esigenze alimentari in base all’età

(Di venerdì 28 giugno 2024) L’invecchiamento è un processo fisiologico, multifattoriale, che comporta un calo dell’efficienza di tutti i processi biologici che avvengono nel nostro organismo. Modifiche ormonali, cellulari e nello stile di vita sono sia effetto sia causa del graduale deterioramento dell’organismo e del calo della prestazione di quest’ultimo. Lenutrizionali nelle diverse fasi della vita cambiano, anche in maniera sostanziale, infatti ad oggi sono oggetto di studio per garantire alla maggior parte degli individui di raggiungere un invecchiamento di successo. Le calorie e l’invecchiamento La caloria non è altro che un’unità di misura che definisce l’energia necessaria per portare un grammo di acqua distillata da una temperatura di 14,5° C a 15,5° C.