Vladimir Luxuria Conduzione Isola | Sondaggio Promossa O Bocciata!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di lunedì 3 giugno 2024): il suo debutto all’dei Famosi ha sollevato critiche, polemiche ma anche complimenti da parte del pubblico. Ecco cosa dicono i telespettatori attraverso unha debuttato alladell’dei Famosi, quest’anno. Purtroppo il programma non ha riscosso un grande successo ed infatti si è deciso anche di procedere alla chiusura anticipata. In molti hanno puntato il dito contro, mentre altri ritengono che sia stata comunque brava. Attraverso i sondaggi e i commenti social si può capire invece quale sia l’opinione del pubblico.: il pubblico diviso su di lei!è stata la conduttrice di questadei Famosi. Purtroppo, il reality show non ha ottenuto molto successo, molti concorrenti si sono ritirati e non sono mancati problemi e polemiche.