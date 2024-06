Violenze e molestie nei luoghi di lavoro – In Italia oltre il 40% delle donne è stato vittima di molestie e ricatti sessuali in ambito lavorativo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 3 giugno 2024) “Secondo i più recenti dati Istat (2018) si stima in 8 milioni e 816 mila (43,6%) il numeroche, nel corso della loro vita, sono state vittime die diin. Sono 3 milioni e 118 mila leche le hanno subite nei tre anni precedenti all’indagine, cioè il 15,4%. L’ISTAT ha inevidenziato che quando una donna subisce un ricatto sessuale, nell’80,9% dei casi non ne parla con nessuno sul posto di, un dato in linea con quello rilevato nella prima indagine del 2008-2009 quando questa percentuale era dell’81,7%”.neidi, l’Osservatorio Vega presenta per il 13 giugno un seminario rivolto a datori di, RSPP e consulenti per la sicurezza Una vera emergenza nazionale quella presentata attraverso i dati Istat da Mauro Rossato Presidente di Vega Formazione, leader nella diffusione della cultura e della sicurezza suldaun trentennio.