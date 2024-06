Fonte : tvzap di 3 giu 2024

Si tratta di un complesso di macchie solari e non di una singola strutturaDopo essere sparita, nei giorni scorsi è rispuntata nuovamente La macchia solare AR 3697 puntata contro la Terra La macchia solare AR 3664 è rispuntata a sinistra del disco solare in una veste diversa ed è stata rinominata dagli scienziati col nome di AR 3697.

Un’enorme macchia solare punta contro la Terra | quali sono i rischi e cosa può succedere in Italia