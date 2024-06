Tony Effe continua il successo di Sesso e Samba inizia il tour estivo

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Mentreilfulmineo di, il nuovo singolo feat Gaia, sta perre ildiA meno di due settimane dalla sua pubblicazione,, il nuovo singolo die Gaia (prodotto da ZEF), sta travolgendo le classifiche e conquistando il pubblico, affermandosi come una delle hit indiscusse di questa estate. Il brano, uscito giovedì 23 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali, ha già raggiunto numeri da capogiro: #1 nelle classifiche di Spotify, Apple Music e Amazon Music, con oltre 5 milioni di stream e oltre 1,5 milioni di views del videoclip su YouTube, girato in una discarica di automobili e trasformata in un palcoscenico da strada a ritmo di. Il nuovo brano è solo l’inizio di un’estate ricca di musica per: ilIcon Summerè in partenza questo venerdì, 7 giugno, da Mondovì (CN) @ Wake Up Festival.