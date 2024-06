Sono basito dalla campagna elettorale del Pd in Piemonte | nessuna autocritica sulla sanità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) di Michele Sanfilippo Abito a Torino e sto assistendo attonito allasia per le Europee che, nel caso del, delle Regionali. Non c’è un partito, in particolar modo per quanto concerne la corsaalle Regionali, che non parli dellache, peraltro, è il problema più tangibile per la maggior parte della popolazione, ma soprattutto per quella più anziana. Ovviamente la destra difende il modello sanitario attuale, sostenendo di aver razionalizzato le strutture e ridotto i tempi d’attesa per le visite; mentre la sinistra, il Pd in particolare, sostiene che le liste d’attesa prevedano tempi inaccettabili e che, invece, occorrerebbe investire molto più denaro nella. Che la destra faccia la destra non mi piace, ma neppure mi stupisce.