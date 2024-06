Roland Garros 2024 day 9 | Zverev-Rune il piatto forte Mirra Andreeva cerca il suo primo quarto Slam

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Non solo Jasmine Paolini in questo secondo lunedì diche porterà i tabelloni di singolare ad allinearsi ai quarti di finale. In campo femminile, dopo una domenica di incontri completamente a senso unico, la speranza è quella di vedere un po’ di più di lotta in una giornata in cui torneranno in campo la seconda e quarta testa di serie. Aryna Sabalenka finora è stata dominante e più in generale neglista diventando una presenza fissa almeno a livello di semifinale negli ultimi due anni. Ma la sfida contro Emma Navarro nasconde più di in un’insidia: la statunitense ha fatto il salto di qualità in questo, vincendo in particolare molte partite nei primi tre mesi di stagione e dalla sua può vantare anche un successo nell’unico scontro diretto andato in scena a Indian Wells e che l’ha vista trionfare in tre set.