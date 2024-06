Paolo Fox oroscopo di giugno 2024 segno per segno | tutte le previsioni

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 3 giugno 2024) Dopo lestellari della nostra Ada Adina, Adinuccia Alberti ecco anche quelle diFox (che di recente ha parlato anche della sua vita privata, facendo delle rivelazioni). Il famoso astrologo sul nuovo numero del Corriere della Sera ha svelato quello che le stelle hanno in serbo per noi nel mese di. Nuovi amori e big money o bollette da pagare, imprevisti e mani una gioia? Com’è andata con le nuovediFox?Fox, leper. Ariete, Toro, Gemelli. Ariete È il momento di fare scelte importanti! Se già non è arrivata una riconferma questo cielo promette discussioni positive, Giove è tornato amico. E le perplessità di inizio anno sembrano quasi del tutto sparite, ci saranno giornate buone per le trattative, quando Sole, Mercurio, Venere, Giove saranno in ottimo aspetto.