Mo | Casa Bianca ‘offerta Israele ostaggi resa pubblica per fare pressione su Hamas’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2024) Washington, 3 giu. (Adnkronos) – La scelta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden di renderel’ultima offerta dida parte diaveva lo scopo di esercitare maggioresu Hamas. Lo afferma la, parlando della decisione attraverso la quale è emerso che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha firmato una proposta sulla quale i suoi partner della coalizione di estrema destra hanno successivamente promesso di far crollare il governo, per il fatto che il premier, a loro dire, avrebbe tentato di “insabbiare” l’accordo portato avanti con gli Usa. Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir ha dichiarato al suo gruppo parlamentare che Netanyahu lo aveva invitato a leggere la proposta ma gli assistenti del premier per due volte non sono riusciti a produrre il documento.