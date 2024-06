Lucetta Scaraffia | Il Vaticano boicotta le suore abusate ma ora c’è il sindacato

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024), femminista e cattolica, in un’intervista al Fatto Quotidiano dice oggi che ille. E che sono le donne a tenere in piedi la Chiesa, a testimoniare la carità e a organizzare la rete di assistenza. Insomma, «a dare corpo e vita al cattolicesimo nel mondo. Nella Chiesa non esistono più suorine ignoranti, schiave ubbidienti e purtroppo silenti. Testimoni assolute del dolore e dell’orrore di cui erano vittime». Mentre all’interno della fede cattolica «chiunque valorizzi, studi, sostenga la condizione femminile viene emarginato, vigilato, tolto dal circuito del confronto e della discussione, non dico della decisione. Il potere dei maschi è ancora assoluto». La Chiesa è donna Persono i numeri a far capire che la Chiesa è donna: «Leoggi sono competenti, spesso laureate, assolutamente dentro il circuito culturale e sociale».