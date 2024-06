Il Terranuova senza gol va in finale per la D

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) IlTraiana va avanti, si ferma, invece, la corsa della W3 Maccarese che ha provato fino alla fine a cambiare le sorti di una qualificazione compromessa all’andata. I toscani hanno bloccato le fonti di gioco bianconere braccando le tre punte con ogni mezzo ed impedendo a bomber Damiani di ricevere palloni giocabili. La compagine di Becattini non ha mai rinunciato a giocare anzi è stata sempre propositiva e, specie all’inizio della gara, ha sfiorato il gol in diverse occasioni. Si comincia, all’8’, con una conclusione pericolosa dalla sinistra di Mannella e, 2’ dopo, colpo di testa di Massai, tanto per far capire a Colantoni che la domenica non sarebbe stata tranquilla. Al 20’ conclusione potente ma centrale di Di Giovanni. Risposta immediata dei toscani con una saetta che fa la barba al palo di Mannella (21’).