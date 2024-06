Hunter Biden a processo | Nascose di essere drogato per comprare una pistola La first lady con lui in tribunale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giugno 2024 – Dopo un ex presidente degli Stati Uniti è il turno del figlio di un presidente finire davanti a un. Inizia oggi ila carico di, figlio 54enne dell’attuale inquilino della Casa Bianca. Dovrà rispondere, in undi Wilmington nel Delaware, di tre capi d’accusa per violazione delle norme sulla detenzione di armi da fuoco: vale a dire di aver acquistato, dichiarando il falso, e conservato, un'arma mentre era tossicodipendente. A sostenerlo in aula si è presentata laJill, mentre Joeha dichiarato: "Come presidente non commento e non commenterò casi federali in corso, ma come padre ho un amore sconfinato per mio figlio, ho fiducia in lui e rispetto per la sua forza".