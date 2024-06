Germania-Ucraina e Inghilterra-Bosnia | diretta tv formazioni e pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 3 giugno 2024)sono due amichevoli internazionali e si giocano lunedì alle 20:45:tv, streaming, probabili. Ultimi preparativi prima dell’Europeo anche per ladi Julian Nagelsmann, che avrà l’onere e l’onore di ospitare la rassegna internazionale che inizierà il prossimo 14 giungo. La Mannschaft è reduce da un anno e mezzo di sole amichevoli ed in questo frangente ha anche cambiato guida tecnica, dando il benservito ad Hansi Flick – oggi sulla panchina del Barcellona – ed affidandosi all’ex allenatore di Lipsia e Bayern Monaco. Nagelsmann – IlVeggente.it (Ansa)In attesa del debutto con la Scozia, in programma tra 10 giorni – nel girone ci sono anche Ungheria e Svizzera – i tedeschi affronteranno due amichevoli controe Grecia.