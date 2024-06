Francia Bardella vola al 33% Così l’RN di Le Pen può doppiare Macron e diventare il primo partito d’Europa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un francese su tre voterà per il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordanalle elezioni europee del prossimo weekend. È quanto prevede l’ultimo sondaggio prima del voto realizzato da Ipsos e diffuso stamattina da Le Monde. Secondo la rilevazione, ildi destra dura francese è cresciuto ulteriormente negli ultimi due mesi, e potrebbe ricevere la preferenza del 33% dei francesi. Sarebbe un successo storico per Le Pen, che in questi anni – dopo aver perso al secondo turno due elezioni presidenziali contro Emmanuel– ha intrapreso la delicata strada della dédiabolisation, l’uscita dal cono d’ombra estremista dell’«invotabilità»: abbandonando alcuni dei cavalli di battaglia più intransigenti – a partire dalla richiesta di uscire dall’Ue; cambiando nome al(quello ereditato dal padre Jean-Marie era il Front National); infine facendo un passo indietro per lanciare come volto simbolo e capolista alle Europee il giovane(classe 1995).