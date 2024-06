Farwest | anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 3 giugno 2024)su Rai 3, 3 giugnoè il nuovodiin onda in prima serata su Rai 3 ogni lunedì. Un viaggio attraverso i far west d’Italia, le terre di confine in cui le regole sono saltate e a pagare sono sempre i più deboli. Vediamo insieme le, le storie, le inchieste, i servizi e glidella puntata di, 3 giugno 2024.In primo piano un’inchiesta sul presunto suicidio del luogotenente della Guardia di Finanza Antonio Cerra, il cui corpo senza vita viene ritrovato l’11 maggio del 2022 nella sua casa di Pizzo Calabro. Cerra aveva avuto un ruolo di primo piano nell’indagine “Petrolmafie” della Dda di Catanzaro su uno dei clan più potenti della ‘ndrangheta, finita con la condanna di diversi personaggi di spicco dei clan della camorra e della ‘ndrangheta.