Djokovic l’immortale | l’Highlander del tennis resuscita ancora una volta e vince

(Di lunedì 3 giugno 2024) Novakdel. Lo ha rifatto. Stesso campo. Due giorni dopo essere rinato contro Musetti, quando tutti lo davano per spacciato (a cominciare dai coach di Lorenzo, persino Barazzutti che die di atleti tenaci dovrebbe intendersi). Anche oggi, ottavi di finale del Roland Garros, il serbo è stato a un passo dalla sconfitta contro l’argentino Cerundolo (un discretota che il serbo fino a qualche mese fa avrebbe battuto a occhi chiusi). Ma non si è fuoriclasse per caso. Non si è per caso con ogni probabilità ilta più forte di tutti i tempi. Con una struttura psichica da fantascienza nonostante non abbia mai superato la sconfitta in Coppa Davis con Sinner, quei tre match-point che sono un marchio sul proprio orgoglio.