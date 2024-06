Dieci Colli trionfano Pozzetto e Leardini La carica dei mille ai Giardini Margherita

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) ’Quota’ è stata raggiunta. Una bella soddisfazione per la 38ma edizione dellaArrow, che ha visto alla partenza dentro i852 cicloamatori, oltre i quasi duecento iscritti al campionato italiano Acsi di cicloturismo. L’obiettivo degli organizzatori del Circolo Dozza Tper – quello di far rinascere una grande classica del panorama nazionale delle granfondo– è stato dunque centrato. Ben 61 le donne nella starting list. Il concorrente più anziano è Renzo Compagnin, classe 1944, i più giovani Alessandro Artoni e Raissa Costea, del 2005. Due gli iscritti che hanno festeggiato il compleanno: ne ha compiuti 28 Francesco Vicedomini, mentre Christian Bui ha spento, pedalando, 47 candeline. La società Argon 18 ha portato il maggior numero di cicloamatori in gara, ben 38.