Corriere dello Sport – chi parte e chi resta in difesa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 3 giugno 2024) 2024-06-03 10:04:23 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal: Ricostruire e sistemare tutte le zone di campo di una Roma che lascerà andar via tanti giocatori per inserire elementi più affidabili, di qualità e adatti al gioco di De Rossi. Dopo aver riscattato Angeliño per cinque milioni di euro, il nuovo direttoreivo Ghisolfi dovrà studiare come sistemare il reparto difensivo,ndo dalle fasce fino a chiudere il capitolo dei difensori centrali. A sinistra Spinazzola va verso l’addio a parametro zero, a destra invece il francese proverà a cedere sia Celik che Karsdorp. Kristensen invece tornerà al Leeds dopo il prestito quanto mai deludente. E al centro? Ecco, forse è il reparto messo meglio di tutta la Roma, perché dispone già di una coppia che De Rossi ritiene titolare.