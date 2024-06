Cinema | San Giorgio a Cremano torna l’Arena Arci Movie in Villa Bruno

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024)intorno al Vesuvio: Si apre con Caterina Carone, Teresa Saponangelo, Mamadou Kouassi, Fabio Mollo e Luca Trapanese La storica rassegna dirinella splendida location dia San, in provincia di Napoli. Per due mesi il giardino della dimora del Miglio d’Oro accoglie le tante proiezioni che quest’anno celebreranno i trent’anni di “introno al Vesuvio”, kermesse die ospiti ideata dache, sin dagli anni Novanta, ha animato diversi spazi di Napoli e dintorni creando un punto di riferimento per migliaia di spettatori tra Napoli Est e area vesuviana. La rassegna di quest’anno, in collaborazione con il Comune di San, prende il via sabato 8 giugno 2024 e prosegue con film e ospiti fino all’8 agosto 2024.