‘Camper In Viaggio’ Lorella Boccia e Tinto nella nuova edizione estiva

(Di lunedì 3 giugno 2024) Motori accesi per ladi Camper In Viaggio, il programma itinerante dell’estate di Rai1 che racconta l’Italia in compagnia di veri camperisti, a bordo dei loro camper. Al via lunedì 3 giugno e in onda fino al 6 settembre sulla rete ammiraglia dalle 11.30 alle 12.00, il programma vede alla conduzionee, new entry,. Foto da Ufficio Stampa ?La conduttrice debutta nel day time e per la prima volta approda su Rai1 nel ruolo di presentarice dopo diverse prime e seconde serate alla conduzione tra Mediaset, Discovery e Rai. Ma l’esperienza nel day time non le è. Già nel 2018, infatti, ha condotto la striscia quotidiana del talent Amici, programma che l’ha lanciata in televisione prima come concorrente e poi come presenza nel cast fisso.