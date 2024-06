Beccata nonna pusher | scoperte sostanze stupefacenti grazie ad una fuga di gas

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Si presume che le nonne ad 84 anni stiano davanti alla tv a guardare le trasmissioni di Gerry Scotti e di Paolo Bonolis, o magari a fare qualche maglioncino per i nipotini o al massimo a fare le parole crociate. L'”hobby” di una nonnina di Terni invece era ben diverso e soprattutto più remunerativo: spacciare droga. L’arzilla nonnina infatti era unaa tutti gli effetti e non gestiva un piccolo mercato, ma una sorta di impero della droga. Tra l’altro, ironia della sorte, il traffico illecito dell’84enne è stato scoperto dai vigili del fuoco per puro caso e cioè per una sospettadi gas. La scoperta del traffico dellaAlla caserma dei vigili del fuoco è arrivata una chiamata per una sospettadi gas a Terni e i pompieri sono andati a controllare nel seminterrato di un condominio nel centro cittadino.