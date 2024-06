Barbara d’Urso su alcuni colleghi | Avranno copiato da me anche questo?

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 3 giugno 2024)questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a La Stampa dove ha sottolineato di aver toccato ogni campo dell’intrattenimentoprima di molti suoi. “Comunico da quando ho 18 anni, ho attraversato tutti i mondi. Televisione, cinema, teatro, radio e giornali con Vittorio Corona. Libri, poacast. Ho cavalcato tutto, sempre in anticipo. Ho sempre cercato di essere avanti, l’ho fatto sia con Instagram che con il Metaverso. Quando nessuno ne sapeva molto, e in realtà non si sa nemmeno ora, io ho creato il Metadurso con il mio avatar”. Ora ovviamente èsu TikTok. “TikTok l’ho studiato. Su Instagram nelle mie stories sono io che racconto quello che vedo e non compaio quasi mai. Su TikTok invece ho deciso di essercisostenuta dal fatto che, e non chiedetemi come è possibile, tantissimi giovani e giovanissimi mi fermano per strada.