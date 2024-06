Avvenire ecco i campioni di domani Il tabellone principale al via I favoriti arrivano dalla Romania Ma anche gli azzurri sono in partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Viaggia a due velocità la 57sima edizione del Torneo, che prenderà il via ufficialmente oggi dopo due giorni intensi di incontri per definire i promossi ai tabelloni principali dei singolare maschile e femminile. Sui campi in terra battuta del Tennis Club Ambrosiano di via Feltrestati disputati la bellezza di sessantotto incontri della categoria under 14 che da quest’anno è stata promossa dal Tennis Europe al rango di categoria 1 (unico in Italia) che hanno promosso in campo maschile ben seisugli otto posti disponibili: Augusto Arullani, Diego Masera, Filippo Scaburri, Emanuele Pilotto, Tommaso Fumagallio e Sebastiano Mantovani, contro le cinque italiane del singolare femminile Bianca Francesconi, Venus Turrà, Gioa Bonomi, Clarissa Santi e Victoria Galeone.