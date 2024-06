Armi e farmaci dopanti a Chiaiano | padre e figlio nei guai

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Napoli:. Perquisita una abitazione. I carabinieri hanno trovato un fucile, due calibro 22,6 a salve e oltre 97mila euro in contanti, due mondi lontani che nella serata disi sono riuniti sotto lo stesso tetto. I carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno perquisito un’abitazione cercandoda fuoco e proiettili trovando molto di più. Nel box erano stipati un fucile con canna tagliata e matricola abrasa, tre munizioni calibro 12, due calibro 22,6 a salve, uno storditore elettrico. Ancora, un pugnale e oltre 97mila euro in contanti. Del piccolo arsenale risponderà R. M., un 29enne già noto alle forze dell’ordine. Suo, invece, dovrà rispondere di ricettazione e possesso diillegali in grado di alterare le prestazioni sportive.