Amadeus l’ultimo sgarbo alla Rai | lascia e si prende I soliti ignoti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il saluto diRai ha commosso tutti. Anche il Dottore, che per moltissime puntate è stato al suo fianco per offerte e cambi pacco: il congedo finale dall’azienda che ha creduto in lui per quasi un’intera carriera ha avuto un sapore amaro, soprattutto perché all’ultima puntata di Affari Tuoi andata in onda il 1° giugno non era presente un solo dirigente aziendale. E dire che l’avevano ringraziato per il lavoro svolto insieme: come al solito, la realtà è molto diversa dalle apparenze. Ora che l’addio a Viale Mazzini è cosa fatta, il futuro sul NOVE inizia a delinearsi e sappiamo che in autunno condurrà uno dei suoi programmi storici, I, ma che probabilmente cambierà nome.la Rai con uno dei suoi programmi Il percorso disembra affine a quello di Fabio Fazio, che nel 2023 ha concluso il suo contratto con la Rai e si è portato dietro il suo programma storico, Che tempo che fa, che comunque non era di proprietà dell’azienda.