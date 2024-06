Allegri e la Juventus trovano l’accordo Ora aspettiamo Max in panchina

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Niente tribunale per la Juventus e Massimiliano Allegri. Le parti hanno trovato un accordo dopo che il tecnico era stato licenziato per giusta causa qualche giorno dopo la finale di Coppa Italia vinta contro l'Atalanta e il post-partita in cui disse a Cristiano Giuntoli quel che pensava di lui. Glielo disse anche sull'autobus della squadra. "Football Club e Massimiliano Allegri – si legge nella nota pubblicata dal club bianconero – comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell'attuale stagione sportiva". "La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale".