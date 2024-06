Agenda del Sindaco Roberto Gualtieri martedì 4 giugno 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE DI ROMA Ore 9.30 – Il Sindaco di Roma, in occasione dell'80° Anniversario della Liberazione di Roma, depone una corona di alloro presso la lapide in memoria dei Caduti Italiani, Stranieri, civili e militari (Porta San Paolo – Mura Aureliane – Piramide Cestia). COMMEMORAZIONE PRESSO IL FORTE BRAVETTA Ore 10.15 – Il Sindaco di Roma partecipa alla cerimonia commemorativa dell'80° Anniversario della Liberazione di Roma presso il parco dei Martiri di Forte Bravetta (Forte Bravetta – via di Bravetta, 740). IN MEMORIA DI GIANNI BORGNA Ore 16 – Il Sindaco di Roma partecipa alla cerimonia per lo scoprimento della targa toponomastica "Viale Gianni Borgna", intitolata all'ex assessore alla Cultura della Capitale (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, viale Pietro de Coubertin, 30).