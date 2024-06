Aeroporto San Francesco d' Assisi | arrivano i voli per Lampedusa e Lamezia Terme

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Perugia, 3 giugno 2024 - Con un bilancio più che in salute, l'incremento record di passeggeri tra i più alti d'Europa, adesso allo scalo umbro Sand'altri duedelle vacanze. La compagnia Aeroitalia ha inaugurato la nuova rotta Perugia-, consaranno operati ogni sabato fino al 5 ottobre prossimo. Taglio del nastro anche per i collegamenti tra Perugia e, programmati con due frequenze settimanali fino al prossimo 15 settembre. Due tratte che arricchiscono il network Aeroitalia da/per il “Sand’”, che oltre alle rotte su Milano Bergamo e Linate offrirà da oggi nuovi servizi verso il sud Italia. Inoltre, da oggi il vettore riattiverà anche itra Perugia e Olbia, per arrivare ad un totale di 5 destinazioni e 24settimanali operati da/per lo scalo umbro.