Zingaretti con Campatelli | No ai tagli dei fondi Pnrr Ecco il piano per il turismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024) "Certaldo è Europa, Firenze è Europa. E la bata di oggi è contro i nazionalismi che vogliono distruggerla". Lo ha affermato Nicola, candidato Pd alle elezioni europee, che ieri è arrivato a Certaldo per incontrare l’elettorato e sostenere il candidato sindaco del centrosinistra Giovanni. Un incontro, quello al quale ha preso parte l’ex-segretario Dem, svoltosi presso il bocciodromo di via Verrazzano. E, ascoltando i residenti insieme all’aspirante sindaco, ha puntato il dito contro l’ipotesi dialle risorse derivanti dalNazionale di Ripresa e Resilienza ipotizzati nei giorni scorsi dal governo. "Abbiamo chiesto ai Comuni di correre, per poter beneficiare dei– ha dichiarato l’ex-segretario nazionale del Pd – e adesso il governo Meloni appare intenzionato a penalizzare proprio quelle realtà dimostratesi più virtuose".