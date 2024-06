Sbarca oggi a Salerno nave con 84 migranti il sindaco chiede ‘integrazione’

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 2 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel giorno della Festa della Repubblica, celebrata anche a, nel pomeriggio alle 18, al Molo Manfredi arriva laGeo Barents con a bordo 84. “C’è una strana consonanza dei simboli – dice ildiVincenzo Napoli a margine delle celebrazioni di stamane a Piazza Amendola – la Festa della Repubblica da un lato e al contempo questa nuova ondata di profughi sulle nostre banchine. LaGeo Barents si è distinta per una grande capacità operativa. Si tratta di 84che giungono dalle più svariate nazioni della sofferenza in Africa e che approdano sulla nostra banchina. Ci sono anche 20 minori ma per fortuna non vengono segnalate criticità di salute. Noi abbiamo acquisito, come città di, una capacità di accoglienza importante.