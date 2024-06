Roland Garros 2024 Sara Errani e Jasmine Paolini si qualificano per il terzo turno in doppio!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024)conquistano il pass per ildel torneo difemminile deldi tennis: le azzurre, accreditate dell’undicesima testa di serie, piegano la resistenza della polacca Magda Linette e della statunitense Bernarda Pera con lo score di 6-4 7-6 (7) un’ ora e 49 minuti di gioco. Le azzurre, già agli ottavi, dovranno attendere per conoscere il nome delle prossime avversarie e non torneranno in campo domani: lo spicchio di tabellone che designerà le rivali delle azzurre non ha ancora visto completarsi il primo. Un dato di fatto è quello che riguarda il ranking olimpico di singolare:non potrà recarsi a Bari, dove invece giocherà Martina Trevisan, la quale dovrà arrivare in semifinale in Puglia per scavalcaree diventare la numero 4 d’Italia, sperando così in una riallocazione per i Giochi.