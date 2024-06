Roland Garros 2024 | Alcaraz raggiunge i quarti Auger-Aliassime s’inchina in tre set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Vittoria di routine per Carlos, che ha regolato in tre set Felixe si è qualificato per idi finale del. Pur essendo in svantaggio 3-2 nei precedenti, lo spagnolo partiva ampiamente favorito e non ha deluso le aspettative, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-3 6-1 e proseguendo il suo cammino a Parigi. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Tutto facile per il numero 3 del mondo, che ha perso il servizio soltanto nel game inaugurale del match ed ha sempre avuto sotto controllo l’incontro, impedendo di fatto al suo avversario di riaprirlo. A dir la verità non sono mancate le chance al canadese, soprattutto a metà secondo set, maè stato chirurgico sulle palle break ed ha ribadito la propria superiorità.