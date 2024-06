Prato Festa della Repubblica | la celebrazione in Piazza delle Carceri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 2 giugno 2024), 2 giugno 2024 - Questa mattina il presidenteProvincia di, insieme alle istituzioni del territorio e i rappresentantiForze Armate, ha preso parte inallain occasione del 78esimo anniversarioItaliana. Il 2 giugno del 1946 gli italiani e, per la prima volta, le italiane, furono chiamati a votare per decidere il futuroNazione: nacque così laItaliana. La commemorazione ha avuto inizio con il passaggio in rassegna dei Reparti, a cui ha fatto seguito la cerimonia dell’Alzabandiera, sulle note dell’Inno di Mameli, eseguite dalla banda dell’Associazione Nazionale Finanzieri, e la deposizionecorono di alloro al Monumento ai Caduti, da parte del presidenteProvincia di, la Prefetta Michela Savina La Iacona e il sindaco del Comune di