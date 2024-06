Nell' attesa dell' Estate iniziamo a scoprirci Con classe

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 2 giugno 2024) Uscire in intimo e mostrare più di qualche cm di pelle nuda: un tabù? Un tempo, forse. Le tendenze Primavera-2024 in merito sono più trasparenti che mai: indossare l’abito o la gonna lingerie effetto vedo non vedo e sfoderare body, bralette, culotte, reggiseni e altri capi intimi è la prassi per ogni trendsetter. Lingerie a vista: cinque look di tendenza da copiare X Leggi anche › La moda (s)velata: la lingerie più sexy si esibisce e non si nasconde Certo, un conto è scoprirsi, un altro è farlo con discrezione.