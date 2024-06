Napoli-Conte decisione presa su Di Lorenzo e Kvaratskhelia – SKY

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 2 giugno 2024) Ci sono novità sul futuro azzurro direttamente da Sky: dopo tante voci è stataunasue Di. Secondo quanto riportato da Sky fra lunedì e martedì ci sarà l’ufficialità di Antonioil quale sarà la nuova guida della squadra azzurra. L’ex ct azzurro rappresenterà una svolta totale, sarà l’allenatore più pagato in assoluto nella storia della società, ma quale sarà la struttura partenopea?dele disui top azzurri Dopo una stagione fallimentare c’è bisogno di ripartire e l’ormai nuovo allenatore azzurro lo sa bene. Non sarà facile ricomporre questo, c’è bisogno di ricostruire, rifondare e riformare: ma non si ricomincerà totalmente da zero. Per dare sicurezza bisogna sempre tenere presenti i punti fermi, coloro che rappresentano la maglia, sia a livello qualitativo che di presenza.