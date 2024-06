Memorial Vicini La Primavera chiude terza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) E’ davvero tempo di vacanze. Facile pensarlo ieri a Genova, col campo da calcio che guarda il mare nel centro sportivo a Bogliasco di Genova, la casa della Sampdoria. Eppure ladel Cesena non si è fatta distrarre dal ’blu dipinto di blu’, restando invece più concentrata sul campo da gioco, sul quale era scesa per partecipare al torneo dedicato alla memoria dell’ex commissario tecnico della nazionale Azeglioe organizzato dal’Aiac, l’associazione Italiana degli Allenatori delle squadre di Calcio. La squadra di mister Nicola Campedelli, impegnata in un triangolare con Vicenza, Brescia e Sampdoria è stata però costretta ad accontentarsi del terzo posto, dopo essersi arresa al fotofinish in semifinale contro il Vicenza. I romagnoli si erano velocemente visti costretti a inseguire, trovando però la rete del pari grazie a Cavaliere.