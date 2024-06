Melaverde puntata oggi 2 giugno 2024 | in Borgo Valbelluna e nella Piana Rotaliana info streaming

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di domenica 2 giugno 2024) Questa domenica, 2, andrà in onda una nuovadi, la trasmissione itinerante che negli anni ha collezionato un grande successo, come dimostrato anche dagli ascolti tv. Siamo giunti alla nonadella nuova stagione, in compagnia di Ellen Hidding e Vincenzo Venuto: dove ci condurrannoi due padroni di casa? Scopriamolo nelle anticipazioni didi, ladiLe telecamere della trasmissione Mediaset dedicata ad ambiente e naturaraggiungeranno il comune didove ciò che un tempo era sopravvivenza per le famiglie di campagnaè un valore unico che attira chi vive in città e decide di regalarsi un momento a contatto con la tradizione e la natura.