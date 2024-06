Matrimonio combinato per la sposa bambina a Bologna lo zio fa saltare tutto | salvata un’altra Saman

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 2 giugno 2024) Zola Predosa (), 2 giugno 2024 – Erapronto. La sala per la cerimonia, il vestito. Ma sono stati gli inviti ai parenti a far, lo scorso anno, ilnel Bolognese tra una quindicenne kosovara e un suo coetaneo, organizzato dalle rispettive famiglie e mandato in fumo dalla ‘soffiata’ fatta dalla compagna del cugino dellaai servizi sociali. Una vicenda che sembrava si fosse conclusa con l’allontanamento della ragazzina dalla famiglia. E invece, sotto la superficie, il padre della quindicenne non aveva proprio dimenticato lo sgarbo subito dal parente. Un odio tanto grande da spingerlo prima alla vendetta. E poi a farlo finire, negli scorsi giorni, agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, a seguito delle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Borgo Panigale.