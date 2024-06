Maradona asta del Pallone d’Oro rimandata | in corso indagine su una possibile rivendita di beni rubati

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) L’delassegnato acome miglior giocatore dei Mondiali 1986 è stata. La vendita, prevista per questa settimana, è stata rinviata a causa di un’giudiziaria sulladi. Ilè infatti andato scomparso per diversi anni, prima di riapparire. I figli del Pibe de Oro avevano avviato il procedimento d’urgenza, con la casa d’aste francese che ha dichiarato che “questo clima litigioso e queste incertezze non permettono agli intenditori di avvicinarsi a questa acquisizione con calma, e il nostro ruolo di terza parte fidata non può più essere adeguatamente svolto“. Non è ancora stata fissata una nuova data per l’del: insu unadiSportFace.