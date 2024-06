LIVE – Arnaldi-Tsitsipas 6-3 6-7 1-3 ottavi di finale Roland Garros 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Fonte : sportface di 2 giu 2024

COME SEGUIRE ARNALDI-TSITSIPAS IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 ARNALDI-TSITSIPAS 6-3 6-7(4) *1-3 (DIRETTA) TERZO SET – Altro game molto combattuto, Tsitsipas tiene nuovamente la battuta e allunga sul 3-1 TERZO SET – Con grande orgoglio Matteo vince un game laborioso: l’azzurro annulla cinque palle break e tiene il set aperto, 1-2 TERZO SET – Il greco vince un altro game combattuto e sale sul 2-0 TERZO SET – Grande risposta di Tsitsipas che adesso sta giocando meglio, subito break: si mette male la partita per Arnaldi TERZO SET – Inizia il terzo parziale con Matteo alla battuta TSITSIPAS CAMBIA MARCIA E VINCE IL SECONDO SET PER 7-4! Che peccato per Arnaldi che ha mancato tre set point: un set pari SECONDO SET – Grande passante di Tsitsipas, si gira sul 3-3 SECONDO SET – Meraviglioso punto vinto da Matteo: palla corta e passante di rovescio che finisce vicino alla riga, 2-1 SECONDO SET – Matteo reagisce alla perfezione e trascina il parziale al tie-break: 6-6 SECONDO SET – La partita sembra essere girata, Tsitsipas tiene a quindici e passa in vantaggio: 6-5 SECONDO SET – Matteo non sfrutta un quarto set point, subisce una risposta straordinaria di Tsitsipas e arriva il primo break: 5-5.

