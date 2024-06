La battaglia in difesa dell’aborto in Europa Serve un sistema Ue che lo garantisca a prescindere dal Paese La pressione dal basso può cambiare le leggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Le restrizioni per l’accesso all’aborto o addirittura il suo divieto “possono arrivare ovunque, proprio come è successo in Polonia”. Allora “unUe chel’interruzione di gravidanza” adal. Marta Lempart, leader dello Sciopero delle donne polacco (Strajk Kobiet o Women’s strike), parla dalla sede del movimento nel cuore di Varsavia, a pochi metri dalla Camera dei deputati. Chiude il computer davanti a sé e con la mano recupera il telefono che non smette di suonare. “Devo rispondere”, dice. Sulle pareti, ovunque, i manifesti colorati usati nei cortei scandiscono la tappe delle proteste. Dalla stanza a fianco sbuca la gigantografia di una distesa di ombrelli neri: era il 2016 ed è l’autoscatto di uno dei primi trionfi di piazza, quando decine di migliaia di persone sono scese in piazza per chiedere la tutela di un diritto.