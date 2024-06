Israele accetta l’accordo per un cessate il fuoco a Gaza proposto da Biden | ‘Priorità a ostaggi’ Egitto | ‘Tel Aviv si ritiri poi riapriremo Rafah’

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Le ultime dichiarazioni di Benjamin Netanyahu avevano rimesso in discussione il buon esito della proposta avanzata personalmente dal presidente americano, Joe, di un accordo per ilil, propedeutico a un più ampio percorso di pace. Ma oggi da Telarriva la conferma ufficiale:la proposta. Ora tocca ai gruppi attivi nella Striscia, da Hamas al Jihad Islamico, mettere la propria firma su un’intesa che dovrebbe portare a uno stop alle violenze di sei settimane, con completo ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia, e alla liberazione di tutti gli ostaggi. L’apertura dello ‘Stato ebraico‘ e i segnali positivi arrivati ieri dal partito armato palestinese che governa la Striscia, mentre il Jihad Islamico si è detto più dubbioso, fanno quindi ben sperare in vista di una tregua che darebbe alla popolazione palestinese una finestra di tempo fondamentale per ricevere aiuti umanitari che faticano ad arrivare e una tregua dai bombardamenti incessanti.