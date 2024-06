Isola dei Famosi chi è uscito ieri sera domenica 2 giugno 2024? Karina Sapsai eliminata | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 2 giugno 2024) A L’deiè tempo di scoprire il nome del decimo concorrente naufrago eliminato di questa diciottesima edizione. Chi vuoi salvare tra Artur Dainese,e Samuel Peron? Il pubblico da casa attraverso il televoto ha scelto il nome del naufrago eliminato.deieliminato? Chi ènella puntata di2 maggio Durante la tredicesima puntata de L’deiè stato svelato anche il nome del nono concorrente naufrago eliminato. In lizza per l’esclusione ci sono: Artur Dainese,e Samuel Peron. La conduttrice prima di chiudere il televoto ha una domanda per i tre nominati: «chi vuoi esca?» Samuel: “Artur”“salverei Samuel”, Artur “salverei”. E’ tempo degli ultimi 30 secondi per votare.